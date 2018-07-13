Поиски туриста, упавшего с обрыва в Домбае, временно приостановлены

Поисково-спасательная операция по розыску туриста из Москвы, который упал в горную реку с обрыва в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии, была приостановлена из-за наступления темноты.

Как уточнил сотрудник ГУ МЧС России по КЧР, работы приостановлены до утра 13 июля.

В поисковых работах участвуют пятеро спасателей Домбайского поисково-спасательного подразделения Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России, также задействована одна единица спецтехники.

Сообщение о том, что в поселке Домбай в районе маятниковой дороги у смотровой поляны 53-летний турист из Москвы упал с обрыва вниз, поступило на пульт в 20:33 по московскому времени. Под обрывом протекают две горные реки Домбай Елген и Аманауз, напоминает агентство "Интерфакс".

По предварительным данным, турист официально не был зарегистрирован.