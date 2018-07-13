Пожар на предприятии рядом с аэропортом Каира потушен

Пожар на предприятии, находящемся рядом с аэропортом Каира, возникший при взрыве резервуара с топливом, потушен, передает РИА Новости.

Воздушная гавань работает в штатном режиме. Это подтвердил представитель службы безопасности аэропорта. Взлеты и посадки самолетов проходят согласно расписанию.

Ранее сообщалось, что вечером 12 июля на складе топлива одного из предприятий, находящемся рядом с аэропортом Каира, возник пожар. Возгорание стало причиной взрыва на том же предприятии, сообщает ТАСС.

Представитель Управляющей компании аэропорта Каира подтвердил, что никакого взрыва в периметре аэропорта не было.

Власти Египта начали расследование причин случившегося. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека.