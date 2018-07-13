"Челси" хочет лишить Конте компенсации

Лондонский "Челси" на собирается выплачивать итальянскому специалисту Антонио Конте неустойку за преждевременное расторжение контракта. Это может повлиять на отсрочку увольнения главного тренера "синих".

Известно, что в случае досрочного расторжения договора лондонский клуб должен выплатить итальянцу 9 миллионов евро, о чем сообщает Спорт24.Com со ссылкой на Football Italia. Однако руководители "Челси" не желают лишаться круглой суммы и теперь пытаются найти причину, благодаря которой можно обойти выплату.

В свою очередь Конте в ответ на такое решение боссов "синих" собирается подать в суд на клуб и собирается добиться выплаты полагающейся ему компенсации.