Компании "Яндекс" разрешили выпуск собственного смартфона

Компания Yandex Services AG получила разрешение на выпуск гаджета "Яндекс.Телефон" на территории Российской Федерации. Информация об этом появилась в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих.

На сайте Евразийской экономической комиссии сообщается, что компании Yandex, зарегистрированной в Швейцарии, разрешено выпускать на территории России смартфон "Яндекс.Телефон" торговой марки "Яндекс", модель YNDX-000SB.

Ранее та же компания получила разрешение на выпуск гаджета "Яндекс.Станция", напоминает газета "Известия".

Презентация устройства "Яндекс.Станция" прошла в Москве в конце мая. Эта "умная" колонка работает на базе голосового помощника "Алиса". Цена – 9990 рублей. Продажи начались в России 10 июля.