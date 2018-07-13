Трамп о Терезе Мэй: она приятный человек, я очень мило с ней общаюсь

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг сообщения о неприязненных отношениях с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом сообщило издание The Sun.

В процессе интервью с президентом журналисты упомянули статью из газеты The Washington Post. В ней сообщалось, что Трамп назвал Мэй школьной учительницей, любящей покомандовать.

"Нет, нет, нет. Это фейковые новости. Газета Washington Post – это сплошной фейк. Я думаю, что она приятный человек. Я очень мило с ней общаюсь", — заявил Дональд Трамп.

Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом в четверг, 12 июля, напоминает РИА Новости.