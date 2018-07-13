Трамп пожаловался, что Мэй не слушает советы по Brexit

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проигнорировала его советы о переговорах по выходу из Европейского союза. Об этом сообщает издание The Sun.

12 июля был опубликован доклад правительства Великобритании с предложениями по будущим отношениям с Евросоюзом после Brexit под названием "Белая книга". Из-за плана Мэй покинули свои посты два ключевых министра – министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по Brexit Дэвид Дэвис. С их точки зрения, вариант, предлагаемый премьером, содержит слишком много уступок по отношению к Евросоюзу.

В интервью газете The Sun Трамп сказал, что сделал бы все по-другому. "На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она меня не послушала", — отметил президент США.