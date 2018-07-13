В пятницу 13-го ожидается уникальное солнечное затмение

В эту пятницу жители Земли смогут наблюдать редкое природное явление. Луна приблизится к нашей планете на очень небольшое по астрономическим меркам расстояние (357 430 километров) и заслонит Солнце собой.

Наблюдать затмение суперлуной смогут жители Австралии, Новой Зеландии и ученые антарктической станции Кейси, передает ТАСС.

Как уточняется, затмение начнется после полудня. В 13:20 по местному времени (6:20 по времени Москвы) на юго-востоке Австралии можно будет наблюдать за тем, как Луна закроет 3,5 процента солнечной поверхности. Жители новозеландского острова Стюарт смогут увидеть, как скроется 0,07 процента поверхности Солнца.

Больше всех повезет ученым из Антарктики – они увидят, как Луна заслонит 20 процентов Солнца.

В последний раз в пятницу 13 числа суперлуна частично закрывала Солнце для жителей Земли в декабре 1974 года. В следующий раз затмение повторится только в 2080 году.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Москве и на большей части России можно будет наблюдать великое противостояние Марса и самое продолжительное в этом веке полное лунное затмение.