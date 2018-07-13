Домашний стадион "Спартака" могут переименовать в "ЦСКА Арену"

"ВТБ Ледовая арена" на следующий сезон может сменить название. Руководители хоккейного ЦСКА ведут переговоры с владельцами арены о том, чтобы следующий сезон Континентальной хоккейной лиги сооружение носило название "ЦСКА Арена".

Примечательно, что помимо армейского клуба в сезоне 2018/19 на арене будет проводить свои домашние матчи еще один московский клуб — "Спартак".

"Мы будем готовы ответить на вопрос о возможной смене названия "ВТБ Ледового дворца" ближе к старту сезона, — приводит слова президента ЦСКА Игоря Есмантовича РИА Новости. – Наш клуб обсуждает такую возможность с организацией, владеющей дворцом спорта".