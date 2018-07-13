Число жертв ливней и наводнений в Японии увеличилось до 204
В Японии число жертв ливней и наводнений, вызванных ими, достигло 204 человек. Такие данные сообщили в пятницу, 13 июля, представители главного полицейского управления страны.
По информации агентства Kyodo, не выходят на связь или числятся пропавшими без вести более 60 человек. Сотрудники полиции, местные экстренные службы и солдаты Сил самообороны Японии продолжают поисково-спасательные операции.
Мощные ливни обрушились на страну в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун", напоминает ТАСС. За несколько дней в некоторых районах Японии выпало более 1000 миллиметров осадков, что послужило причиной разлива рек и схода оползней. С 1953 года это самое большое число погибших от наводнений в Японии. Тогда на расположенном на западе страны острове Кюсю погибли 759 человек, более 450 тысяч граждан лишились крова.
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