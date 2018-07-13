Число поврежденных и разрушенных паводком мостов в Забайкалье увеличилось почти до 40

В Забайкалье выросло число мостов, которые вывел из строя паводок. В пресс-службе губернатора края сообщают, что повреждено 37 переправ, 14 — разрушено полностью.

По информации МЧС региона, по-прежнему подтоплены 14 населенных пунктов. Кроме того, в воде почти две тысячи дачных участков. В пунктах временного размещения сейчас находятся около полутора сотен жителей, треть из них — дети.

Реки Забайкалья из-за сильных ливней вышли из берегов на прошлой неделе, напоминает телеканал "Россия 24". Введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе пока остается группа спасателей из разных регионов Сибири. В Росгидромете говорят, что новый циклон краю пока не угрожает.