Над освобожденным от боевиков городом Тофас поднят флаг Сирии

В сирийской провинции Дераа над городом Тофас, освобожденном от боевиков, поднят государственный флаг Сирии.

Как рассказал губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус, город страдал от войны в течение семи лет. "Сегодня мы смогли сокрушить терроризм, смогли выгнать отсюда всех боевиков, и народ радуется тому, что жизнь возвращается в город", — отметил губернатор.

Боевики в Тофасе, находящемся в 13 километрах западнее города Дераа, не раз срывали мирные переговоры, организованные при посредничестве офицеров из России. 12 июля было достигнуто окончательное соглашение о передаче города под контроль армии Сирии, передает ТАСС.

Сирийский генерал Халид Хасан аль-Хасан заявил, что церемония поднятия флага очень много значит для местных жителей и для всей страны. "Мы смогли победить терроризм и теперь мы возвращаемся к нормальной жизни", — сказал аль-Хасан.

Ранее сообщалось, что отряды вооруженной оппозиции, которые удерживают в своих руках несколько районов в провинциальном центре Дераа, достигли с сирийскими властями соглашения о примирении. Боевики приняли условия капитуляции и согласились сдать сирийским военным средние и тяжелые вооружения. Огонь в Дераа прекращен полностью. Сирийской армии удалось с конца июля вернуть под контроль 78 процентов территории провинции Дераа.