Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины

Европа устала от Украины. В этом уверен депутат Верховной рады Нестор Шуфрич. В эфире местного телеканала он рассказал: только что вернулся из Берлина, где проходила Парламентская ассамблея ОБСЕ.

По его словам, украинский вопрос там всех уже раздражает. И объяснил, почему. Дело в том, что ответ на него был найден еще много лет назад. Это Минские соглашения. Почему их не выполняет Киев - Западу не понятно.

Другой депутат - Игорь Мосийчук - уверен, что Украина интересует Старый Свет только в качестве территории для размещения мигрантов. И посетовал, что ради финансовой помощи власти, похоже, готовы превратить свою страну в резервацию, передает телеканал "Россия 24".