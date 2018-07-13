В США автобус столкнулся с грузовиком, почти 20 школьников пострадали

В американском штате Колорадо почти 20 детей пострадали в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком.

Как уточняется, водитель грузовика, уснув за рулем, врезался в автобус в районе городка Хадсон. Автобус, в котором в момент аварии находились 35 человек, вылетел с дороги и перевернулся.

Всем пассажирам удалось самостоятельно выбраться из автобуса. В результате ДТП получили травмы 19 школьников, водитель автобуса и три человека в грузовике, передает РИА Новости. Жизням пострадавших ничего не угрожает.