В Айове и Иллинойсе 105 человек, предположительно, отравились салатами в McDonald's

Власти американских штатов Айова и Иллинойс расследуют случаи заражения местных жителей циклоспорозом, часть которых, по предварительным данным, имела место после посещения ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщается в заявлениях, которые были опубликованы на сайтах здравоохранительных управлений штатов.

Как уточняется, с середины мая в Иллинойсе заболели 90 человек, а в Айове с конца июня – 15 человек. В результате предварительного расследования была установлена связь с употреблением в пищу салатов, приготовленных для ресторанов McDonald's.

По данным властей, в настоящее время представители McDonald's сотрудничают с медиками и обещали исключить упомянутые салаты из меню. Они будут заменены на аналогичные блюда от других поставщиков, передает ТАСС. В последние годы в США имели место случаи заражения циклоспорозом (в том числе после употребления в пищу малины и некоторых видов овощей).

Представители здравоохранительного управления Иллинойса подчеркивают, что циклоспороз не передается напрямую от человека человеку. Как правило, симптомы проявляются спустя неделю после заражения. В их числе слабость, диарея, тошнота, отсутствие аппетита, температура.