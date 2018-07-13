Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
13 июля 201807:55

ДТП в Тюмени: один человек погиб, четверо пострадали

В Тюмени произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, есть погибший и пострадавшие.

Как уточняется, ДТП с участием автобуса "ЛИАЗ" и автомобиля Toyota произошло на улице Аккумулятрной.

К месту происшествия были направлены четыре спасателя и спецтехника МЧС, передает агентство "Интерфакс". Представители пресс-службы департамента здравоохранения области добавили, что на месте ЧП работали три бригады скорой помощи.

Один человек скончался от полученных травм на месте аварии еще до приезда медиков. Двум пострадавшим помощь оказали на месте, еще двое были госпитализированы.

Доставленную в больницу женщину после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное наблюдение. Госпитализированный мужчина в настоящее время находится в реанимации, он в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Сейчас

06:54

Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины

05:16

Число жертв ливней в Японии увеличилось до 204

04:45

В пятницу, 13-го ожидается уникальное солнечное затмение

03:24

Трамп пожаловался, что Мэй не слушает советы по Brexit

01:52

Взрыв у аэропорта Каира: 12 человек пострадали

01:24

Компании "Яндекс" разрешили выпуск собственного смартфона

00:58

Пожар на предприятии рядом с аэропортом Каира потушен

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины

Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины

2 часа назад

Трансляции

12:00

Пресс-конференция главы ФИФА Джанни Инфантино

Завтра, 14 июля

16:35

Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Бельгия - Англия

15 июля

18:00

Футбол. Чемпионат мира. Финал. Франция - Хорватия
Все трансляции
Над освобожденным от боевиков городом Тофас поднят флаг Сирии

Над освобожденным от боевиков городом Тофас поднят флаг Сирии

2 часа назад
В пятницу, 13-го ожидается уникальное солнечное затмение

В пятницу, 13-го ожидается уникальное солнечное затмение

4 часа назад
Трамп пожаловался, что Мэй не слушает советы по Brexit

Трамп пожаловался, что Мэй не слушает советы по Brexit

5 часов назад
Взрыв у аэропорта Каира: 12 человек пострадали

Взрыв у аэропорта Каира: 12 человек пострадали

7 часов назад
Станислав Черчесов может возглавить клуб Бундеслиги

Станислав Черчесов может возглавить клуб Бундеслиги

2 часа назад
Водянова и Лам вынесут кубок мира на финал Франция - Хорватия

Водянова и Лам вынесут кубок мира на финал Франция - Хорватия

6 часов назад
"Ростех" инвестирует в военный блокчейн?

"Ростех" инвестирует в военный блокчейн?

23 часа назад
Число поврежденных и разрушенных паводком мостов в Забайкалье увеличилось почти до 40

Число поврежденных и разрушенных паводком мостов в Забайкалье увеличилось почти до 40

2 часа назад
Число жертв ливней и наводнений в Японии увеличилось до 204

Число жертв ливней и наводнений в Японии увеличилось до 204

3 часа назад
Домашний стадион "Спартака" могут переименовать в "ЦСКА Арену"

Домашний стадион "Спартака" могут переименовать в "ЦСКА Арену"

3 часа назад
Лидер аргентинской рок-группы Viejas Locas разыскивается по подозрению в убийстве друга

Лидер аргентинской рок-группы Viejas Locas разыскивается по подозрению в убийстве друга

4 часа назад
Брат Харви Вайнштейна покинет Weinstein Company в день ее продажи

Брат Харви Вайнштейна покинет Weinstein Company в день ее продажи

5 часов назад
"Погода 24": финал ЧМ ожидается жарким, но погода обещает быть пасмурной

"Погода 24": финал ЧМ ожидается жарким, но погода обещает быть пасмурной

1 час назад
20
Взрыв в промышленном парке в Китае: 19 человек погибли, 12 ранены

Взрыв в промышленном парке в Китае: 19 человек погибли, 12 ранены

5 часов назад
В столице Никарагуа прошла многотысячная акция протеста против правительства

В столице Никарагуа прошла многотысячная акция протеста против правительства

6 часов назад
Рубеж, когда смерть не страшна: 75 лет бою под Прохоровкой

Рубеж, когда смерть не страшна: 75 лет бою под Прохоровкой

11 часов назад
Трамп о Терезе Мэй: она приятный человек, я очень мило с ней общаюсь

Трамп о Терезе Мэй: она приятный человек, я очень мило с ней общаюсь

6 часов назад
Российские школьники привезли с Международной математической олимпиады золотые медали

Российские школьники привезли с Международной математической олимпиады золотые медали

6 часов назад
Компании "Яндекс" разрешили выпуск собственного смартфона

Компании "Яндекс" разрешили выпуск собственного смартфона

7 часов назад
Поиски туриста, упавшего с обрыва в Домбае, временно приостановлены

Поиски туриста, упавшего с обрыва в Домбае, временно приостановлены

8 часов назад
Вольфганг Ишингер: Евросоюз должен сам заниматься вопросами обороны

Вольфганг Ишингер: Евросоюз должен сам заниматься вопросами обороны

9 часов назад
Опасная красота: 4 пещеры, в которых вам захочется побывать

Опасная красота: 4 пещеры, в которых вам захочется побывать

19 часов назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33
Инцидент в Солсбери: все разрешилось благополучно

Инцидент в Солсбери: все разрешилось благополучно

9 часов назад
В Карачаево-Черкесии ищут упавшего с обрыва туриста

В Карачаево-Черкесии ищут упавшего с обрыва туриста

9 часов назад
Финал чемпионата мира-2018 рассудит аргентинский арбитр

Финал чемпионата мира-2018 рассудит аргентинский арбитр

11 часов назад
16-летняя легкоатлетка подозревается в занижении своего возраста

16-летняя легкоатлетка подозревается в занижении своего возраста

12 часов назад
Все допинг-пробы участников чемпионата мира оказались отрицательными

Все допинг-пробы участников чемпионата мира оказались отрицательными

13 часов назад
В России посчитали все пикапы

В России посчитали все пикапы

13 часов назад
Должникам вылет запрещен: кто виноват и как себя обезопасить?

Должникам вылет запрещен: кто виноват и как себя обезопасить?

14 часов назад
Будут ли штрафы? Что делать, когда не можешь оплатить парковку

Будут ли штрафы? Что делать, когда не можешь оплатить парковку

14 часов назад
Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по СМС

Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по СМС

14 часов назад
Хозяйка нашла таксу, выпавшую из самолета и шесть дней скитавшуюся по пустыне

Хозяйка нашла таксу, выпавшую из самолета и шесть дней скитавшуюся по пустыне

16 часов назад
Президент компании "Сименс" в России: цифровизация обеспечивает конкурентные преимущества

Президент компании "Сименс" в России: цифровизация обеспечивает конкурентные преимущества

17 часов назад
Черышев, Дзюба и Фернандес в списке лучших игроков World Cup-2018

Черышев, Дзюба и Фернандес в списке лучших игроков World Cup-2018

17 часов назад
Конкурс Стенина предлагает пользователям Сети выбрать лучшую работу

Конкурс Стенина предлагает пользователям Сети выбрать лучшую работу

17 часов назад
"Я &#8211; больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW

"Я – больше!": первые сведения о самом маленьком кроссовере VW

17 часов назад
С 12 по 21 июля в ночном российском небе будет пролетать МКС

С 12 по 21 июля в ночном российском небе будет пролетать МКС

18 часов назад
Лошади издают забавный звук, когда счастливы

Лошади издают забавный звук, когда счастливы

18 часов назад
СМИ: этой осенью Apple обновит всё

СМИ: этой осенью Apple обновит всё

19 часов назад
Озоновой дыры над Антарктидой больше нет

Озоновой дыры над Антарктидой больше нет

20 часов назад
Основатель сети Papa John’s подал в отставку из-за запрещенного слова

Основатель сети Papa John’s подал в отставку из-за запрещенного слова

20 часов назад
Семейная пара из Франции поселилась в распечатанном на принтере доме

Семейная пара из Франции поселилась в распечатанном на принтере доме

20 часов назад
Верки Сердючки скоро не станет

Верки Сердючки скоро не станет

21 час назад
Японское лекарство от болезни Альцгеймера действительно работает

Японское лекарство от болезни Альцгеймера действительно работает

21 час назад
"Можно смотреть сколько угодно": мама двоих детей о новом гаджете, заменившем планшет

"Можно смотреть сколько угодно": мама двоих детей о новом гаджете, заменившем планшет

22 часа назад