ДТП в Тюмени: один человек погиб, четверо пострадали

В Тюмени произошло столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля, есть погибший и пострадавшие.

Как уточняется, ДТП с участием автобуса "ЛИАЗ" и автомобиля Toyota произошло на улице Аккумулятрной.

К месту происшествия были направлены четыре спасателя и спецтехника МЧС, передает агентство "Интерфакс". Представители пресс-службы департамента здравоохранения области добавили, что на месте ЧП работали три бригады скорой помощи.

Один человек скончался от полученных травм на месте аварии еще до приезда медиков. Двум пострадавшим помощь оказали на месте, еще двое были госпитализированы.

Доставленную в больницу женщину после оказания медицинской помощи направили на амбулаторное наблюдение. Госпитализированный мужчина в настоящее время находится в реанимации, он в сознании. Врачи оценивают его состояние как стабильное.