В Московском зоопарке появились на свет котята дальневосточного леопарда

Котята дикого дальневосточного леопарда впервые за 60 лет родились в неволе. Это событие произошло в Московском зоопарке – два котенка появились на свет от от дикого зверя, спасенного в Приморье.

Как рассказала РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Мария Окулова, российские пограничники нашли леопарда Николая летом 2015 года на территории национального парка "Земля леопарда". У котенка была повреждена лапа — на ней не было трех пальцев. Маленький леопард травмировал ее, попав в браконьерский капкан.

Зверя в 2016 году поселили в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Ему подобрали пару — самку Акру, которая приехала из зоопарка Таллина. Николай — первый с с 1956 года дальневосточный леопард, который попал в зоопарк. Отлов этого вида был з0апрещен.

Теперь, по словам Окулово й, Николай стал основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Он – первый носитель "новой крови" из дикой природы с 1956 года. В будущем его потомки могут вернуться в леса юга Дальнего Востока.

Оба новорожденных котенка самцы. Они отлично себя чувствуют и гармонично развиваются. Мать тщательно вылизывает их, а также переносит из берлоги во внешний вольер. Там детеныши могут порезвиться.

Малыши пока питаются только материнским молоком. Мясо они начнут есть только в трехмесячном возрасте. В выращивании и воспитании потомства леопард Николай не участвует. У большинства крупных кошек детенышами занимается только самка.

Родились котята в июне. Сначала мать скрывала их в берлоге. Только в июле сотрудникам зоопарка удалось осмотреть детенышей. В Московском зоопарке планируют передать подросших котят в один из ведущих зоопарков мира, где они смогут обзавестись собственным потомством.

Дальневосточный леопард – редчайший хищник. Он внесен в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. 70 процентов ареала дальневосточного леопарда расположены в границах национального парка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 84 взрослых особи леопарда и 19 котят. В зоопарках по всему миру живут еще более 200 дальневосточных леопардов.