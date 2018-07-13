Противники президента США запустят бэби-Трампа в небо
В британской столице акция против визита американского президента может собрать до шестидесяти тысяч человек. К этим протестам Британия готовилась полтора года. Жители Соединенного королевства окрестили Дональда Трампа незваным гостем уже в первые дни его президентства, когда глава Белого дома ввел запрет на въезд в США жителей нескольких государств, в которых исповедуют ислам. Против визита Трампа, которого в Лондон пригласила Тереза Мэй, собрали без малого два миллиона подписей. Отзывать приглашение премьер-министр не стала, но статус визита в итоге поменяли с государственного на рабочий.
"Я не думаю, что его вообще стоило приглашать. У него совершенно отвратительная политика. Его отношение к мексиканцам и мусульманам совершенно неправильное. А то, что он говорил о странах третьего мира — просто прискорбно, американский президент не может такое говорить", — отметила протестующая.
Не добавила популярности Трампу и "политика нулевой терпимости", из-за которой у семей нелегальных мигрантов американские пограничники отбирали детей. В итоге власти Соединенного королевства вывели все мероприятия, связанные с визитом Дональда Трампа, за пределы Лондона. Вечером Тереза Мэй с супругом принимала семью президента в Бленхеймском дворце. В этом поместье в ста сорока километрах от столицы родился кумир Трампа Уинстон Черчилль. Первая леди США в знак особого уважения к королеве выбрала платье в ее любимом цвете. На званый ужин пригласили крупных бизнесменов, чтобы подчеркнуть "крепкие деловые связи" между Америкой и Великобританией. Но никакие расстояния не помешали подданным ее величества устроить массовую акцию поближе к Дональду Трампу.
В это время в Лондоне, у памятника все тому же Черчиллю, зеленые рассказывали о том, как губительна политика Дональда Трампа для всей планеты. "Вполне вероятно, что сейчас он – самый опасный человек на земле. Имеется в виду то, как он ставит под угрозу планету", — говорит сопредседатель Партии зеленых Джонатан Бартли. "К тому же эти сигналы, которые он посылает в отношении беженцев. Сейчас время строить мосты, а не стены".
Американские дипломаты предупредили соотечественников в Великобритании: "сейчас лучше вести себя скромно и не упоминать на публике о своем гражданстве". Это заявление в посольстве объяснили "мерами безопасности", хотя сами протестующие, собравшиеся у резиденции США в центре Лондона, поспешили заверить, что к простым американцам у них претензий как раз нет.
"Я жила в Америке почти 10 лет, я замужем за американцем. Я здесь в знак солидарности с теми, кто против расизма", — сказала участница акции протеста Рози Балгер.
Ожидается, что в пятницу начнется вторая волна протестов, которые охватят, в том числе Трафальгарскую площадь и территорию перед британским парламентом, соберут около шестидесяти тысяч человек. Все проходит с одобрения мэра Лондона. Садика Хана давно обвиняли в том, что в своих политических перепалках с Дональдом Трампом взял на себя функции министра иностранных дел. Скрывать свои амбиции и отношение к визиту президента США мэр Лондона не стал и на этот раз: написал в "Твиттере", что жители Лондона вправе выражать свой протест, а еще разрешил поднять в небо над зданием парламента "Бэби Трампа" — огромный воздушный шар, который представляет главу Белого дома в образе крикливого младенца. Сам президент карикатуру на себя не увидит: в столице он остановился только на ночевку, а встречаться с королевой Елизаветой Второй и премьером Мэй он будет далеко за пределами Лондона.
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