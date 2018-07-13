Колумбиец Хамес Родригес хочет вернуться в "Реал"

Полузащитник сборной Колумбии и мюнхенской "Баварии" Хамес Родригес планирует вернуться в мадридский "Реал". За "сливочных" 27-летний футболист выступал с 2014-го по 2017 год, а затем был отдан в двухлетнюю аренду в немецкий клуб.

Бывший главный тренер мадридцев Зинедин Зидан не был заинтересован в колумбийском полузащитнике. "Бавария" собиралась выкупить права на Родригеса, однако, как сообщает Marca, новый наставник "Реала" Хулен Лопетеги рассчитывает на возвращение Хамеса. Сам футболист также выразил желание вновь выступать за "Королевский клуб".

На чемпионате мира в России сборная Колумбии дошла до 1/8 финала, где уступила англичанам лишь по пенальти. Хамес Родригес практически не играл на турнире из-за травмы.