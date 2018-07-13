На саммите НАТО Юнкер под мухой чуть не упал на Порошенко. Видео

Во время саммита НАТО журналисты обратили внимание на нетвердую походку главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Выглядел он, отмечают польские журналисты, не лучшим образом, так что во время прогулки Юнкера (видимо, под мухой) приходилось поддерживать под локоть, а в какой-то момент он едва не упал на президента Украины Петра Порошенко.

Видео было размещено в соцсетях.

Это уже не первый раз, когда главу Еврокомиссии замечают в "шатком" положении. Так, в конце июня на одном из европейских мероприятий, где обсуждалась ситуация с нелегалами в ЕС, Юнкер тоже был, судя по неровному топтанию на сцене, похлопыванию по щеке и поцелую в голову своих коллег, очевидно, тоже был не слишком трезв.