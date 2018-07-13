Найдено тело туриста, упавшего в горную реку с обрыва на Домбае

Спасатели Карачаево-Черкесии обнаружили тело 53-летнего туриста из Москвы, который упал с обрыва в горную реку в курортном поселке Домбай.

По сообщению республиканского управления МЧС, в 4 утра 13 июля был возобновлен его поиск, который приостановили накануне из-за наступления темноты.

По уточненной информации, турист упал с обрыва вниз в том месте, где протекают две горные реки: Аманауз и Домбай Елген.

Спасатели обследовали оба берега реки, протяженностью в один километр от места происшествия. Около 6 утра тело туриста было обнаружено и передано полицейским, передает "Интерфакс".

Сообщение о том, что в поселке Домбай (КЧР) у смотровой поляны упал с обрыва в реку 53-летний турист, поступило в МЧС 12 июля в 20:33. Ранее сообщалось, что это турист официально зарегистрирован в горном поселке Домбай не был.