Семь человек пострадали при взрыве на объекте "Сургутнефтегаза" в ХМАО

До семи человек увеличилось число пострадавших при взрыве на предприятии "Сургутнефтегаза", передает ТАСС. По данным департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО), всего пострадали семь человек, два — тяжелой степени тяжести, с политравмой вреанимации, четверо проходят обследование в приемных отделениях, один госпитализирован в хирургическое отделение с ушибами, рваными ранами. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.