Омским аграриям возместят затраты на топливо. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 204 миллиона рублей. Еще 33 миллиона добавит областной бюджет. Как отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов, денежные средства аграрии получат к началу уборочной компании.

Между тем, некоторым аграриям в этом году пришлось пересевать поля. А все из-за аномально холодной весны в этом году. Многие сеяли в холодную почву, так как сроки посевной поджимали. В результате из-за отсутствия всходов аграрии понесли убытки на общую сумму около 3 млн рублей. Чиновники рассчитывают компенсировать эти потери, поэтому направили в Москву соответствующие документы.