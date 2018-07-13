Кирсана Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE

Президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов был отстранен от занимаемой должности решением комиссии по этике данной организации. Это произошло после жалобы вице-президента FIDE Георгиса Макропулоса на своего босса, который, по мнению греческого функционера, превысил полномочия.

"Илюмжинов пытался дискредитировать членов президентского совета FIDE, делая ложные и провокационные заявления и отказываясь покинуть свой пост после закрытия банковских счетов организации", — цитирует ТАСС решение комиссии по этике FIDE.

Главе Международной шахматной федерации вменяется в вину неоднократное нарушение правил кодекса этики организации. По мнению комиссии, в период с марта 2017-го по апрель 2018 года Илюмжинов превышал свои полномочия и ставил свои интересы выше интересов FIDE.

Напомним, что в конце 2015 года шахматный функционер попал в санкционный список США за связи с Центробанком Сирии. Илюмжинов был вынужден временно передать свои полномочия вице-президенту Макропулосу.

Выборы нового президента FIDE состоятся 3 октября 2018 года в Батуми. Одним из кандидатов на этот пост является член попечительского совета Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович.