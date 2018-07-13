Появилось видео освобождения похищенного главы агрохолдинга "Орловская нива"

СК РФ обнародовал кадры освобождения Сергея Будагова – главы агрохолдинга "Орловская нива", похищенного злоумышленниками в минувший вторник, 10 июля.

Как сообщалось ранее, преступники остановили автомобиль Lexus LX 570, где находился предприниматель, на территории садоводческого товарищества в Орле.

Под угрозой оружия, нападавшие связали и оставили в машине водителя, а Будагова увезли с собой в неизвестном направлении.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Похищение человека" УК РФ, сотрудники СК, МВД и ФСБ России, установили местонахождение похищенного мужчины на территории Тульской области.

Сергей Будагов был благополучно освобожден, угрозы для его жизни и здоровья нет.

Похитители задержаны, в настоящее время с ними работают следователи.