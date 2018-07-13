Момент взрыва близ аэропорта Каира сняли на видео

Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу на расположенном в окрестностях каирского аэропорта нефтехимическом складе, в результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры воздушной гавани сняли на видео огненный столб.

Что послужило причиной возгорания, достоверно неизвестно, по предварительной версии, из-за высокой температуры взорвалась одна из цистерн с топливом. Взрывной волной задело сотрудников предприятия, 12 из них были госпитализированы.

سماع دوى انفجار بقرب مطار القاهرة pic.twitter.com/CnDdDUJ7EC — سكالانس 😜 (@kingofnile1) July 12, 2018

Спасатели справились с огнем в течение часа, на работе аэропорта инцидент никак не сказался.