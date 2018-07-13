Украинец Панов отправится на 8 лет в колонию за подготовку диверсий в Крыму

Верховный суд Крыма признал украинца Евгения Панова виновным в незаконном обороте оружия и подготовке диверсий, передает ТАСС. Панова приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

После оглашения приговора адвокат осужденного сообщила, что будет подавать апелляцию в Верховный суд РФ.

О задержании группы диверсантов в Крыму ФСБ РФ сообщила 10 августа 2016 года. Суд рассматривал дело Панова с 16 апреля, подсудимый отказался признать вину.

Дело второго задержанного – Андрея Захтея – было выделено в отдельное производство. Он признал свою вину и был приговоре к 6,5 года тюрьмы.