Медведь "оседлал" легковой автомобиль на Камчатке. Видео

Молодой медведь забрался на крышу автомобиля Subaru – инцидент, произошедший на днях предположительно в районе поселка Малки Елизовского района Камчатского края, попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.

На записи видно, как хищник от души потоптался по легковушке, после чего спустился на землю и продолжил оказывать транспортному средству знаки внимания, попытавшись проникнуть в салон через дверь.

Судя по всему, животное привлекло съестное, оставленное в машине. Косолапый не смог устоять перед соблазнительным ароматом и счел возможным разнообразить свой рацион.

Как сообщают местные СМИ, в последнее время жители не жаловались егерям на агрессивное поведение медведей.