Над Лондоном воспарил "малыш Трамп". Видео

В центре Лондона взлетел в воздух "бэби-Трамп" – огромный воздушный шар, изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке. Так в столице Британии встречают главу Белого дома протестующие активисты.

Poll: Would you join anti-Trump protests if he visited Ireland? https://t.co/kFXW0r4VXi pic.twitter.com/WY4aAUZmxx