Опубликовано видео моста в Чите, оказавшегося на грани обрушения в результате паводка

Каштакский мост в Чите может обрушиться в любой момент – жители Забайкалья разместили в сети съемку аварийного объекта.

На записи видно, что конструкция моста с подмытыми опорами серьезно пострадала. Как сообщат местные СМИ, местные власти сообщали о закрытии проезда по опасному участку еще в минувший вторник, однако отдельные автомобилисты на свой страх и риск игнорировали запрет.

В пятницу, 13 июля, очередные нарушители обнаружили экипажи полиции, дежурящие на обоих берегах.

Отметим, что в общей сложности паводок повредил 37 переправ, 14 из них разрушено полностью.

Напомним, что сильные дожди спровоцировали наводнение в Забайкальском крае. В результате разгула стихии оказались затоплены здания и повреждены линии электроснабжения и связи, несколько населенных пунктов оказались отрезаны от сообщения с "большой землей", были эвакуированы тысячи человек.

В настоящее время в регионе, где объявлено пятое за неделю штормовое предупреждение, начался подсчет ущерба.