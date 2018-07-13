Новый торговый центр рухнул на автомагистраль в столице Мексики

Открытый три с половиной месяца назад торговый центр рухнул на проезжую часть на южной окраине Мехико, сообщает Excelsior. Эвакуировавнные из здания сотрудники сняли инцидент на видео.

Центр The Artz Pedregal принял первых посетителей в марте, однако все это время в здании продолжались строительные работы. Местные жители неоднократно жаловались властям на то, что сооружение было возведено в зоне водосборного бассейна, который спасает столицу Мексики от затопления в дождливые периоды. Более того, оператор торгового центра в нарушение правил возвел его вплотную к главной магистрали города, тем самым серьезно ограничив движение.

"Мы услышали громкий шум, после чего нас быстро вывели из здания", — рассказал сотрудник ресторана Хуан Рамон Эрнандес. По его словам, здание обрушилось через пять минут после завершения эвакуации.

На кадрах видно, как зеркальные окна начинают трескаться, а затем целый этаж падает на заранее перекрытую проезжую часть. В результате инцидента, вызванного, по предварительным данным, размывом почвы и смещением опорной балки, никто из людей не пострадал. На время разбора завалов две полосы магистрали были заблокированы.

@NTelevisa_com Artz Pedregal se cae a pedazos pic.twitter.com/d0txfX9vfH — Jess Cruz (@Jessy_Orozcoo) July 12, 2018

Мэр Мехико счел небрежной работу оператора центра и призвал пересмотреть правила выдачи разрешений на строительство. Для столицы Мексики — самого густонаселенного города на планете — проблема обрушения зданий особо актуальна, поскольку зачастую строители руководствуются не вопросами безопасности, а исключительно скорости возведения домов и торговых центров.