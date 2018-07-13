Новости Общество

Все видео этой рубрики
13 июля 201814:09

Кремль рассмотрит обращение матери Сенцова о его помиловании

Валерий Матыцин/ТАСС

Кремль рассмотрит обращение матери Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Точные сроки он не назвал, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, возможно ли помилование Сенцова так же, как была помилована Савченко, Песков отметил, что этот вопрос не в его компетенции, поскольку лежит в юридической плоскости.

Надежда Савченко, осужденная в России на 22 года заключения за причастность журналистов в Донбассе, была помилована президентом Владимиром Путиным после обращения родственников погибших журналистов.

Мать Олега Сенцова написала Путину письмо с просьбой помиловать ее сына.

Сейчас

14:10

Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата

12:25

Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен

11:05

Кирсана Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE

10:50

Семь человек пострадали при взрыве на объекте "Сургутнефтегаза" в ХМАО

10:10

Освобожден владелец агрохолдинга "Орловская нива"

09:30

У Эльбруса полтысячи туристов попали в селевой капкан

06:54

Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен

Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 14 июля

16:35

Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место. Бельгия - Англия

15 июля

18:00

Футбол. Чемпионат мира. Финал. Франция - Хорватия
Все трансляции
После налета США и их союзников в Сирии погибли 30 мирных жителей

После налета США и их союзников в Сирии погибли 30 мирных жителей

2 часа назад
В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев без обратных билетов

В Москве застряли больше 200 обманутых нигерийцев без обратных билетов

1 час назад
Над Лондоном воспарил "малыш Трамп". Видео

Над Лондоном воспарил "малыш Трамп". Видео

2 часа назад
Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата

Россиянин в самолете набросился с кулаками на польского дипломата

58 минут назад
Камера запечатлела расправу над бразильским адвокатом на глазах его дочери

Камера запечатлела расправу над бразильским адвокатом на глазах его дочери

1 час назад
VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты

VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты

1 час назад
"Ростех" инвестирует в военный блокчейн?

"Ростех" инвестирует в военный блокчейн?

12.07.2018 09:34
Российские школьники привезли с Международной математической олимпиады золотые медали

Российские школьники привезли с Международной математической олимпиады золотые медали

13 часов назад
Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

Большая премьера на телеканале "Россия" - фильм Данилы Козловского "Тренер"

04.07.2018 16:33
Экстракт из яблочной кожуры может продлить жизнь

Экстракт из яблочной кожуры может продлить жизнь

5 часов назад
На саммите НАТО Юнкер под мухой чуть не упал на Порошенко. Видео

На саммите НАТО Юнкер под мухой чуть не упал на Порошенко. Видео

6 часов назад
Затмение Солнца Суперлуной в пятницу, 13-го лучше всех было видно пингвинам и кенгуру

Затмение Солнца Суперлуной в пятницу, 13-го лучше всех было видно пингвинам и кенгуру

4 часа назад
Под лондонским мостом XIX века построили стальной дом

Под лондонским мостом XIX века построили стальной дом

2 часа назад
Водные процедуры, которые наполнят молодостью, красотой и энергией!

Водные процедуры, которые наполнят молодостью, красотой и энергией!

3 часа назад
Нужна ли России цифровая трансформация?

Нужна ли России цифровая трансформация?

3 часа назад
Прощай, дорогой: съемные квартиры к концу ЧМ больше не нужны

Прощай, дорогой: съемные квартиры к концу ЧМ больше не нужны

5 часов назад
Президент компании "Сименс" в России: цифровизация обеспечивает конкурентные преимущества

Президент компании "Сименс" в России: цифровизация обеспечивает конкурентные преимущества

23 часа назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
Война YouTube и Twitch перешла в горячую стадию

Война YouTube и Twitch перешла в горячую стадию

18 минут назад
Илюмжинов: только конгресс FIDE может отстранить меня от должности

Илюмжинов: только конгресс FIDE может отстранить меня от должности

30 минут назад
Ольга Погодина: удары сделали меня хозяйкой своей судьбы

Ольга Погодина: удары сделали меня хозяйкой своей судьбы

39 минут назад
Звонок другу: глава районной ГИБДД на Ставрополье приказал отпустить пьяного водителя

Звонок другу: глава районной ГИБДД на Ставрополье приказал отпустить пьяного водителя

40 минут назад
Лавров: обвинения Запада против России не содержат никаких фактов

Лавров: обвинения Запада против России не содержат никаких фактов

1 час назад
Кремль рассмотрит обращение матери Сенцова о его помиловании

Кремль рассмотрит обращение матери Сенцова о его помиловании

1 час назад
Водитель врезался в столб, уходя от полицейской погони в Подмосковье

Водитель врезался в столб, уходя от полицейской погони в Подмосковье

1 час назад
"Челси" официально объявил об увольнении Конте

"Челси" официально объявил об увольнении Конте

1 час назад
Рассекречен новый Chevrolet Orlando

Рассекречен новый Chevrolet Orlando

2 часа назад
На митинге шахтеров в Киеве министр подрался с депутатом из-за микрофона

На митинге шахтеров в Киеве министр подрался с депутатом из-за микрофона

3 часа назад
Украинец Панов отправится на 8 лет в колонию за подготовку диверсий в Крыму

Украинец Панов отправится на 8 лет в колонию за подготовку диверсий в Крыму

3 часа назад
В Совете Федерации обрадовались возвращению "французского сидельца" Керимова

В Совете Федерации обрадовались возвращению "французского сидельца" Керимова

3 часа назад
На Марсе обнаружены сотни призрачных дюн возрастом в миллиарды лет

На Марсе обнаружены сотни призрачных дюн возрастом в миллиарды лет

3 часа назад
Медведь "оседлал" легковой автомобиль на Камчатке. Видео

Медведь "оседлал" легковой автомобиль на Камчатке. Видео

3 часа назад
Концерт на внедорожнике: Тимати и Крид "напели" на административное дело

Концерт на внедорожнике: Тимати и Крид "напели" на административное дело

3 часа назад
Появилось видео освобождения похищенного главы агрохолдинга "Орловская нива"

Появилось видео освобождения похищенного главы агрохолдинга "Орловская нива"

4 часа назад
Johnson & Johnson выплатит миллиарды женщинам, заболевшим раком

Johnson & Johnson выплатит миллиарды женщинам, заболевшим раком

4 часа назад
Семь человек пострадали при взрыве на объекте "Сургутнефтегаза" в ХМАО

Семь человек пострадали при взрыве на объекте "Сургутнефтегаза" в ХМАО

4 часа назад
"Яндекс.Телефон" не сумели сохранить в секрете

"Яндекс.Телефон" не сумели сохранить в секрете

4 часа назад
Исследователи рассказали, почему детям полезно ходить босиком

Исследователи рассказали, почему детям полезно ходить босиком

4 часа назад
В Подмосковье дороги станут шире, но медленнее

В Подмосковье дороги станут шире, но медленнее

5 часов назад
Найдено тело туриста, упавшего в горную реку с обрыва на Домбае

Найдено тело туриста, упавшего в горную реку с обрыва на Домбае

5 часов назад
На вопрос об организации чемпионата Мик Джаггер ответил выразительным жестом

На вопрос об организации чемпионата Мик Джаггер ответил выразительным жестом

6 часов назад
Хорватия рискует сыграть в финале без одного из лидеров

Хорватия рискует сыграть в финале без одного из лидеров

7 часов назад
Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины

Нестор Шуфрич: Европа устала от Украины

8 часов назад
Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по СМС

Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по СМС

21 час назад
Черышев, Дзюба и Фернандес в списке лучших игроков World Cup-2018

Черышев, Дзюба и Фернандес в списке лучших игроков World Cup-2018

23 часа назад
"Можно смотреть сколько угодно": мама двоих детей о новом гаджете, заменившем планшет

"Можно смотреть сколько угодно": мама двоих детей о новом гаджете, заменившем планшет

12.07.2018 10:52