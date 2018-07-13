Кремль рассмотрит обращение матери Сенцова о его помиловании

Кремль рассмотрит обращение матери Олега Сенцова о его помиловании, когда оно поступит в администрацию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Точные сроки он не назвал, передает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос, возможно ли помилование Сенцова так же, как была помилована Савченко, Песков отметил, что этот вопрос не в его компетенции, поскольку лежит в юридической плоскости.

Надежда Савченко, осужденная в России на 22 года заключения за причастность журналистов в Донбассе, была помилована президентом Владимиром Путиным после обращения родственников погибших журналистов.

Мать Олега Сенцова написала Путину письмо с просьбой помиловать ее сына.