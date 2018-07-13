Лавров: обвинения Запада против России не содержат никаких фактов

В докладе спецслужб США о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах "не приводится ни одного факта". Это подчеркнул в интервью Ларри Кингу на телеканале RT глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, доклад о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы подписали представители только трех спецслужб, хотя в составлении доклада от имени всего американского разведывательного сообщества обычно участвует более десятка соответствующих ведомств. В докладе же комитета Сената Конгресса США по разведке, подчеркнул Лавров, подтверждается, что Россия вмешивалась в ход выборов, но не приводится никаких фактов.

Политика Запада в отношении России построена на таких формулировках как "весьма вероятно" (highly likely) и "нет другого правдоподобного объяснения", отметил Лавров. В качестве одного из примеров он привел расследование отравления в Солсбери, передает ТАСС: в нем, по словам российского министра, "снова нет никакой прозрачности".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по делу Скрипалей в британский МИД направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и к пострадавшим российским гражданам, с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве. Предлагалось в том числе и проведение совместного расследования, передает РИА Новости. Британские власти на предложения и запросы России не отреагировали.

Москва категорически отрицает заявления британских властей о причастности России к инциденту с Сергеем и Юлией Скрипалями, которые, по версии Лондона, 4 марта были отравлены веществом А234. Сергей Лавров еще в мае заявил, что дело Скрипалей рассыпается на глазах в отсутствие каких-либо доказательств вины России.

В марте тогдашний глава британского МИД Борис Джонсон заявлял, что доказательства вины Москвы в деле Скрипалей "ошеломляющие". Однако эти обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории британского Минобороны заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь. Британский МИД затем признал, что в ведомстве сделали вывод о причастности России к отравлению Скрипалей в том числе на основании собственных оценок информации.