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13 июля 201813:14

"Челси" официально объявил об увольнении Конте

Global Look Press

Лондонский "Челси" на официальном сайте опубликовал заявление об уходе из команды главного тренера Антонио Конте. 48-летний итальянский специалист работал во главе тренерского штаба "синих" с 2016 года. Под руководством Конте "Челси" становился чемпионом АПЛ, а также побеждал в Кубке Англии.

"Во время нахождения Антонио в клубе мы выиграли шестое по счету чемпионство и восьмой Кубок Англии. В чемпионском сезоне клуб установил рекорд, выиграв 30 матчей из 38", — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте "Челси".

Также клуб поблагодарил Конте за работу и пожелал всяческих успехов в его будущей карьере. Ранее сообщалось, что на место итальянского специалиста придет бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри.

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