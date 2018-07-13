Велосипедист отбился от напавших на него мужчин. Видео

Камера наблюдения в Петрозаводске зафиксировала на видео дорожный конфликт, окончившийся дракой. Сначала велосипедиста окликнули из "Мерседеса" двое агрессивно настроенных мужчин. А когда он подошел к ним, его попытались избить, используя численное преимущество.

Однако водитель двухколесного транспорта не растерялся и оказал агрессорам настолько ожесточенный отпор, что те предпочли отступить и скрыться с места происшествия.

Участники драки в полицию не обращались, об их состоянии не сообщается.