Тема:
Виртуальная реальность 22 минуты назад
VR-тренер помогает людям преодолеть страх высоты
Специалисты Оксфордского университета при помощи терапии на основе виртуальной реальности (VR) помогли пациентам преодолеть страх высоты. Правда, руководил процессом не реальный терапевт, как это происходит обычно, а виртуальный.
Учёные разработали VR-программу, в которой за ходом терапии следит виртуальный тренер Ник, созданный компьютером. Пользователи могут взаимодействовать с ним с помощью технологии распознавания голоса.
На сегодняшний день виртуальная реальность – это не просто средство развлечения, её применяют для лечения различных фобий и психологических расстройств: например, арахнофобии или преодоления страха перед публичными выступлениями. VR предлагает множество новых интересных терапевтических направлений для улучшения психического здоровья.
Как правило, присутствие терапевта было необходимым при проведении предыдущих психологических экспериментов на основе VR. Именно реальный специалист помогал пациенту справляться с заданиями. Между тем в недавнем исследовании надобность в нём отпала: была продемонстрирована полностью автономная модель, а за ходом сессий следил терапевт, созданный компьютером.
Так, специалисты предложили людям, боявшимся высоты, пройти шесть 30-минутных сеансов виртуальной реальности в течение двух недель. Все занятия проводились под руководством виртуального тренера Ника, он помогал участникам проходить через ряд испытаний. Их цель – помочь людям справиться со страхом высоты.
"Задачи, которые участникам было предложено выполнить, включали в себя переход по шаткой дорожке, спасение кошки с дерева во внутреннем дворе здания, рисование картины и игру ксилофоне на краю балкона и, наконец, катание на виртуальном ките", — говорит Даниэль Фримен (Daniel Freeman), один из авторов исследования.
В результате участники стали намного меньше бояться высоты в сравнении со случайно назначенной контрольной группой, которая не проходила через VR-терапию.
"Результаты необычайно хороши, — говорит Фримен. – Мы были уверены, что лечение окажется эффективным, но результаты превзошли наши ожидания. Исследование показывает, что виртуальная реальность может являться мощным средством для проведения психологической терапии".
Впрочем, у исследования есть и ряд недостатков. Специалисты получили результаты на основе заполненных анкет и самоотчётов. Иными словами, реальные поведенческие тесты на высоте не проводились.
Также неясен "срок действия" такой терапии. В связи с этим необходимо провести дальнейшие исследования с большим количеством участников, которым был поставлен диагноз "акрофобия" (тот самый страх высоты).
Результаты исследования представлены в издании The Lancet Psychiatry.
Добавим, что авторы проекта "Весим.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали и о других достижениях виртуальной реальности. Так, VR-терапия помогла пациентам восстановиться после инсульта, спасла парализованных людей от фантомных болей и облегчила онкобольным сеансы химиотерапии.
Ранее по теме
-
Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть3 суток назад
-
VR-терапия помогла пациентам восстановиться после инсульта7 месяцев назад
-
VR-технологии спасут парализованных людей от фантомных болей8 месяцев назад
-
VR-технологии помогли изучить моральные качества психопатов8 месяцев назад
-
Виртуальная реальность помогла ослабить страх смерти17 месяцев назад
-
"День независимости": провода больше не помешают наслаждаться виртуальной реальностью19 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Чемпионат мира по футболу 2018
-
В финале чемпионата мира сыграют сборные Хорватии и Франции
- Джанни Инфантино: это лучший чемпионат мира всех времен
- Сборная России достойно завершила домашний турнир
- Президент Франции Макрон ждет встречи с Путиным на футболе
- Полное Видео всех матчей чемпионата. Наслаждайтесь!
Картина дня
-
Трамп пожаловался, что Мэй его не слушает
- Уникальное явление: Суперлуна затмила Солнце
- Освобожден владелец агрохолдинга "Орловская нива"
- МАММ и "Норникель" открыли выставку в Красноярске
- Кирсана Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE
Самое читаемое
-
Удар в спину: Павел Грудинин после 37 лет брака сообщил супруге о разводе по смс
- Отец подверг Майкла Джексона кастрации в 12 лет ради голоса
- Защитник сборной Франции станет мужем Памелы Андерсон. Она старше его на 19 лет
- Хозяйка нашла таксу, упавшую из самолета и скитавшуюся по пустыне. Видео
- А вы сколько дадите? 16-летнюю бегунью подозревают в занижении возраста
Авто.Вести.Ru
-
Lada официально представила "заряженную" Vesta Sport
- Роналду спровоцировал забастовку на заводе Fiat
- Роскошный внедорожник Rezvani Tank превратился в броневик
- Пенсионерка не отличила седан от кроссовера и угнала чужую машину
- УАЗ начал продавать долгожданную новую версию грузовика
Экономика
-
Бюджетные проблемы США нарастают как снежный ком
- Объем свободных денег у россиян резко вырос
- Ядерная промышленность США на пороге уничтожения
- 80 миллиардов на промбезопасность НПЗ
- Как борьба с коррупцией в Узбекистане изменила курс национальной валюты?
- Турции грозит гиперинфляция и массовая миграция?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Пляж страха: 5 патогенов, которые могут скрываться в песке
- 5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться
- Инструкция: как правильно есть вредную еду
- Говорят ученые: убийство во сне - признак креативной личности
- 5 простых способов предотвратить похмелье
Вести в 20.00
-
75 лет бою под Прохоровкой
- Трамп отругал всех
- Спасение детей в Таиланде: ликуют все, кроме Илона Маска
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост мэра Москвы
- Должникам вылет запрещен: кто виноват и как себя обезопасить?
- Для пациентов детского хосписа устроили футбольный матч
- Во дворе дома на Ленинском проспекте поймали двухметровую змею
- Компания лихачей сняла на видео дерзкий заезд на BMW
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Новый тест точно определит продолжительность жизни человека
- Искусственный интеллект находит партии отдельных инструментов в звучании оркестра
- Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной
- Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков