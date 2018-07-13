Бывший замдиректора Эрмитажа осужден условно за хищение более 30 миллионов

Бывший заместитель директора Эрмитажа по капитальному строительству Михаил Новиков получил условный срок за хищение 30,6 миллиона рублей, передает "Интерфакс".

Суд признал его и управляющего директора компании "Балстрой" Александра Коченова виновными по делу о мошенничестве и каждого приговорил к 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года. Также суд прекратил граждански иск Эрмитажа к подсудимым.

Прокурор просил назначить фигурантам по 4 года реального срока в колонии общего режима. Адвокаты же просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Более 30 миллионов рублей были выделены на реконструкцию Запасного дома Зимнего дворца. Новиков возместил 30 миллионов, Коченов – более 600 тысяч. После этого Эрмитаж отказался от гражданского иска.