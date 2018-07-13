В Москве завершился суд над экстремистами

Шесть человек признаны учениками запрещенной экстремистской организации "Джамаат Таблиг" (запрещена в России). Никулинский суд Москвы приговорил пятерых из них к двух годам колонии общего режима. Один получил два года и шесть месяцев, пишет агентство "Интерфакс". Все экстремисты, кроме одного, признали свою вину и раскаялись.

Напомним, в 2017 году несколько членов "Джамаат Таблиг" были арестованы в московской квартире, где они проводили собрания и изучали труды лидеров и основателей организации. Там же были найдены и экстремистские материалы.

"Джамаат Таблиг" образовалось в 1926 году. Сейчас оно распространилось на 150 стран и объединяет примерно 70 миллионов человек. В России, а также в Таджикистане, Казахстане и Киргизии, это движение запрещено.