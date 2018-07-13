Ольга Погодина: удары сделали меня хозяйкой своей судьбы
В роддоме ее заразили туберкулезом, так что матери пришлось долгие годы бороться за жизнь и здоровье дочери. Позже, в театральном вузе, она подвергалась травле со стороны худрука, в 1990-е на ее отца повесили огромный долг и угрожали расправой над дочерью, так что пришлось спасаться бегством в Болгарию.
В этот же период погиб в автокатастрофе ее любимый мужчина, но она не смогла приехать на похороны, а когда вернулась в Москву и появились перспективы в профессии, у нее обнаружили опухоль, так что на год об актерской профессии пришлось забыть.
Ныне успешная актриса и продюсер Ольга Погодина прошла через все эти испытания, не сломавшись, и теперь признается, что именно они сделали ее хозяйкой своей судьбы.
О том, как удавалось выходить из тяжелых обстоятельств, за что ее травил худрук в театральном вузе, почему после возвращения из Болгарии пришлось сниматься бесплатно, что говорит актриса о своем первом муже и когда они поняли с ее нынешним мужем – режиссером и продюсером Алексеем Пимановым, что всю жизнь любили друг друга?
Об этом и не только Ольга Погодина рассказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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