В Театре Российской армии отметили юбилей народного артиста Александра Домогарова

Исполнителю ярких ролей в десятках фильмов, сериалов и спектаклей исполнилось 55. Концерт по сути превратился в общение между близкими людьми. Актер показывал зрителям домашний фотоархив, пел песни, отвечал на записки и сам задавал вопросы.

Самые яркие фрагменты жизни Александра Домогарова — на черно-белых фотографиях. Артисту — 55. В свой юбилей он, конечно же, на сцене.

Название программы Александра Домогарова — это, по сути, домашний адрес его родного дома: "Улица Кедрова, дом 16, корпус 1, квартира 4. Возвращаюсь". Вернуть теплые детские воспоминания артист обещает и себе, и зрителям. Более того, есть еще одно символическое возвращение — на сцену Театра Российской армии, где он служил 10 лет еще до Моссовета.

"У всех есть своя Кедрова, у всех есть то место, куда хотелось бы вернуться. Дня три назад я приехал в тот дом, где я родился", — рассказывает артист.

Этот дом и на проекциях над сценой — кадры из домашнего архива.

Талантлив от бога, немного строптив, упрям, но непременно честен. Массовую популярность ему принесла роль следователя Турецкого. Широкополая шляпа, светские манеры, шарм и обаяние — у женщин всей страны не оставалось шансов не влюбиться в нового героя наших дней.

В театре Моссовета на премьеры с Домогаровым скупали все билеты. Признается, что легких ролей вообще не бывает ни в театре, ни в кино. А вот в жизни самая сложная работа — быть человеком.

— Не изменять себе! Это же все очень так просто — пойти по течению, сказать слово "да" вместо слова "нет"…

В свои 55 говорить слово "нет" он еще учится. Работает без перерыва и над собой, и над ролями: "Счастье — в работе, это так и есть. Ты — счастлив, ты не можешь быть несчастлив!"

И его труд ценят и зрители, и коллеги по цеху. В зале на 1600 человек — ни одного свободного места.