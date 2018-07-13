Звонок другу: глава районной ГИБДД на Ставрополье приказал отпустить пьяного водителя

Уголовным делом по факту превышения должностных полномочий обернулся для начальника отделения УГИБДД по Ставропольскому краю звонок друга, которого инспекторы остановили пьяным за рулем, сообщает региональное управление СКР. На видео попал момент освобождения нарушителя правил.

Короткий разговор Алексея Кондрашова с подчиненным состоялся еще в марте 2016 года: ночью инспекторы остановили управлявшего "Нивой" пьяного мужчину, но тот во время составления протокола дозвонился до старого приятеля и попросил выручить из беды. Другом оказался начальник городского отделения ГИБДД — на записи слышно, как он отдает приказ отпустить нетрезвого водителя. Инспектор на глазах недоумевающего коллеги комкает и бросает протокол, тогда как обретший свободу мужчина не стесняется в выражениях.

Два с небольшим года спустя делу дали ход, и теперь Кондрашов рискует лишиться должности и на четыре года отправиться в колонию. О наказании самого водителя ничего не сообщается.