Греция приняла решение выдать россиянина Винника Франции

В Греции суд города Солоники принял решение выдать россиянина Александра Винника Франции. Адвокаты Винника собираются подать апелляцию, она будет рассмотрена в течение ближайших двух недель, передает телеканал "Россия 24". Защита опасается, что с французской территории российского гражданина переправят в Соединенные Штаты.

Винник был задержан в Греции почти год назад, по запросу США. Жюри присяжных в Сан-Франциско сочло его виновным в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой. Российская генпрокуратура также направила запрос на экстрадицию Винника: на родине в отношение него расследуется уголовное дело, по обвинению в мошенничестве. Как отметил адвокат россиянина Илиас Спирлиалдис, суд постановил применить ускоренную форму экстрадиции.

Защитник отметил, что французские власти обвиняют россиянина в отмывании денежных средств, а также в мошенничестве. В частности, что Винник похищал личные данные граждан, а затем якобы возвращал их за деньги. Потерпевшими признаны 5,7 тысяч человек по всему миру, из которых только 100 граждане Франции.

При этом сам Винник в суде заявил, что не причастен к обвинениям Франции и не знает, почему и в чем конкретно его там обвиняют. По словам адвоката, никаких доказательств вины россиянина к вменяемым преступлениям французской стороной не предоставлено.

Как сообщалось, в июле прошлого года власти Греции задержали 38-летнего Винника, которого в США подозревают в организации операции по отмыванию не менее $4 миллиардов.