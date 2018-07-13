Уругваец Абель Эрнандес принял улучшенное предложение ЦСКА

Нападающий сборной Уругвая и английского "Халл Сити" Абель Эрнандес согласился с новым предложением московского ЦСКА и на следующей неделе прилетит в российскую столицу, чтобы поставить подпись под договором. Об этом сообщил агент 27-летнего футболиста Пабло Бентанкур.

"ЦСКА увеличил свое официальное предложение, предложил больше денег, чем изначально. Мы приняли это предложение. На следующей неделе Абель летит в Москву, чтобы поставить подпись под контрактом с ЦСКА", — приводит слова агента Чемпионат.com.

Ранее сообщалось, что в борьбу за уругвайца вмешался столичный "Спартак". Однако новое предложение армейцев вполне устроило футболиста.