Супружеская пара погибла в аварии в Сочи

В пятницу, 13 июля в пригороде Сочи произошла авария. Автомобиль марки ВАЗ занесло на мокрой от дождя дороге, и он вылетел на встречную полосу где столкнулся с "Опелем".

Водитель иномарки практически не пострадал, а сидевшие в салоне ВАЗа супруги погибли.