IAAF допустила к стартам более 70 российских легкоатлетов в 2018 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла решение допустить до мировых стартов еще пятерых спортсменов из России. Общее число россиян, получивших разрешение от IAAF в 2018 году, составило 72 человека. Напомним, что все российские атлеты выступают под нейтральным флагом.

13 июля IAAF допустила к международным соревнованиям Ринаса Ахмадеева (10000 м, полумарафон), Артема Алексеева (марафон), Дениса Лукьянова (метание молота), Артема Денмухаметова (бег на 400 м) и Елизавету Цареву (метание молота), сообщает ТАСС.

В то же время 57 легкоатлетов из России не получили допуска от IAAF из-за нарушения допинговых правил.