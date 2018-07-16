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Помогите детям. Русфонд 7 минут назад
Нужна помощь: Полину Овчаренко спасет лекарство
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о восьмилетней Полине Овчаренко из Ростовской области.
У девочки – муковисцидоз, тяжелое генетическое заболевание, которое поражает легкие и пищеварительную систему. С двух лет Полина страдает от тяжелых бронхитов, во время которых девочка задыхается. Болезнь осложняется опасной бактериальной инфекцией, которая разрушает легкие. Полине необходимо лекарство, которое поможет остановить болезнь. Но такое лекарство стоит очень дорого.
Из письма Анастасии Морген, мамы Полины:
"Диагноз дочке поставили, когда ей было два месяца, мутацию гена показал один из обязательных анализов, который делается новорожденным. До двух лет болезнь никак себя не проявляла. А потом начались постоянные бронхиты с высокой температурой, тяжелые приступы кашля, во время которых дочка задыхалась, ее неоднократно госпитализировали. Полина стала отставать в физическом развитии, сильно похудела. Муковисцидоз – это тяжелое генетическое заболевание, которое поражает легкие и пищеварительную систему. Врач объяснил, что основная причина тяжелых обострений – выявленная у дочки синегнойная инфекция, она частый спутник муковисцидоза. Эта инфекция разрушает легкие. Врачи подобрали Полине препарат тобрамицин (брамитоб), регулярные ингаляции с этим лекарством помогут остановить болезнь. Но за счет госбюджета нам выдали только две упаковки брамитоба, а дочке требуется как минимум шесть. Самой мне нужную сумму не собрать. Одна воспитываю дочь, живем на социальные выплаты. Прошу, помогите!"
Для спасения Полины не хватает 358 500 руб.
Заведующая инфекционным отделением №2 Областной детской клинической больницы Лариса Харахашян (Ростов-на-Дону): "Полине по жизненным показаниям необходимо длительное ингаляционное введение препарата тобрамицин (брамитоб). Это снизит риск развития дыхательной недостаточности и других тяжелых осложнений, улучшит качество жизни девочки. Терапию нельзя прерывать, иначе воспалительный процесс разрушит легкие ребенка".
Внимание! Цена лекарства 361 700 руб.
3200 руб. собрали читатели Русфонда.
Не хватает 358 500 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,772 млрд руб. В 2018 году (на 12 июля) собрано 838 122 543 руб., помощь получили 1222 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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