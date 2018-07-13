13 июля 201815:57
В Севастополе открылась первая АЗС для электромобилей
В Севастополе в пятницу открылась первая заправка для электромобилей, передает ТАСС. Губернатор Дмитрий Овсянников заявил, что это первая заправка в Крыму, где можно зарядить электромобиль. "Для Севастополя это означает, что мы тоже не находимся далеко от высоких технологий. Город закупил большое количество троллейбусов электрофицированных, закупаем автобусы на газовом топливе. Все это говорит о повышении качества инфраструктуры Севастополя", — сказал он.
В настоящее время в Севастополе порядка 10-15 электромобилей, которые пока заряжаются в домашних условиях. Он также добавил, что в первые три месяца владельцы электромобилей смогут "заправлять" свои машины бесплатно.
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