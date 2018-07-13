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13 июля 201816:11

В Таиланде арестуют владельца судна, на котором погибли туристы

Суд в Таиланде выдал ордер на арест владельца потерпевшего крушение у берегов таиландского острова Пхукет туристического судна "Феникс", в результате которого погибли десятки туристов из Китая.

Как передает ТАСС, ему грозит до 10 лет тюрьмы и крупный штраф. Орден на арест выдан также и в отношении механика судна. Их обвиняют в смерти туристов и нанесению вреда здоровья.

Ранее подобные обвинения были выдвинуты против капитана "Феникса".

5 июля туристическое судно "Феникс" с тайским экипажем, затонуло южнее Пхукета, опрокинутое волной. 44 человека, в основном, туристы из Китая, погибли. Удалось спасти 49 человек.

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