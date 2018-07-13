На мать, которая сигаретой подожгла коляску с ребенком, завели дело

Следственный комитет возбудил головное дело в отношении 19-летней жительницы Тамбова. Двухмесячный сын тамбовчанки попал в реанимацию после того, как от сигареты загорелась коляска.

По версии следствия, подозреваемая вместе с двумя детьми находилась дома и перед открытой дверью на балкон курила. Услышав плач двухмесячного сына, мать подошла к коляске и обронила на нее пепел с сигареты. Капюшон коляски загорелся, ребенок получил ожоги 12 процентов тела, сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии.

Следователи выясняют, как жили и воспитывались дети в этой семье. Рассматривается вопрос об ограничении или лишении родительских прав, передает РИА Новости.