Маршрутка с отказавшими тормозами улетела в кювет в Смоленске

Водитель смоленской маршрутки оказался заблокирован в салоне после того, как его транспортное средство протаранило кроссовер и вылетело с дороги. Регистратор запечатлел момент аварии.

ДТП произошло утром в пятницу, 13 июля, на улице 2-й Верхний Волок. На кадрах видно, как следующий по 25-му маршруту автобус уходит влево, врезается в Volkswagen Tiguan, едва не выпихивая его на встречную полосу, после чего улетает в кювет. Остановилась маршрутка, у которой отказали тормоза, только примерно в 200 метрах от места столкновения.

"Кое-как остановились, вылезли. Остановился муниципальный автобус, все пассажиры из аварийной маршрутки пересели в него. И тут доблестная кондукторша стала требовать у вошедших за проезд!" — рассказала "Рабочему пути" одна из пассажирок.

По ее словам, мужчины молотком разбили стекла маршрутки, что вызволить застрявшего в кабине водителя. В результате инцидента никто серьезно не пострадал.