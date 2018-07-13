На финал чемпионата мира по футболу в Москву приедут главы 10 государств

11 или 12 президентов стран собираются в Москву на финал мирового футбольного первенства, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Финальный матч пройдет на стадионе "Лужники" 15 июля.

14 и 15 июля в рабочем графике главы российского государства Владимира Путина уже запланирован ряд встреч и контактов с приезжающими на финальный футбольный матч лидерами других государств. 14 июля Путин встретится с президентом Палестины Махмудом Аббасом, президентом Габона Али бен Бонго Ондимбой, президентом Судана Омаром аль-Баширом, президентом Молдавии Игорем Додоном, сообщает ТАСС.

15 июля Путин встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, эмиром Катара, а также проведет переговоры с президентами участниц финала — Франции и Хорватии — Эммануэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович.

Также президент России встретится с главой Международного Олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. После этого главы государств отправятся на стадион "Лужники" смотреть финальную игру мирового чемпионата. Судить встречу сборных Франции и Хорватии будет аргентинский арбитр. Трансляция на канале "Россия" 15 июля в 18 часов.